Ouverture exceptionnelle du bâtiment de la porterie du Carmel, Carmel Saint-Joseph, Pontoise

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du bâtiment de la porterie du Carmel 19 et 20 septembre Carmel Saint-Joseph Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnel du bâtiment de la Porterie du XVIIe siècle (à droite après le porche), avec découverte des étages :

Au rez-de-chaussée : Présentation avec photos, tableaux, livrets et cartes du jardin du carmel et d’une maquette de la chambre de Mme Acarie

Au 1er étage : exposition de photos prises à l’intérieur du Carmel sur la vie quotidienne des sœurs.

Au 2e étage : découverte des cellules des sœurs

Carmel Saint-Joseph 55 Rue Pierre Butin, 95300 Pontoise, France Pontoise 95300 Centre-Ville Val-d’Oise Île-de-France 0130323521 https://carmelpontoise.org Dans l’agglomération nouvelle de Cergy Pontoise. L’ermitage Saint-Joseph est le plus ancien des carmels français encore dans ses murs. Son décor a été réalisé dans les années 1933-1934 par une carmélite, et témoigne de la vivacité du culte rendu à Joseph.

Ouverture exceptionnel du bâtiment de la Porterie du XVIIe siècle (à droite après le porche), avec découverte des étages :

©Ville de Pontoise