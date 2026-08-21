Ouverture exceptionnelle du Centre de Musique Ancienne (VEMI) à Limur, Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, Vannes

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle du Centre de Musique Ancienne (VEMI) à Limur 19 et 20 septembre Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Morbihan

Rdv : Limur (3ème étage), 31 rue Thiers, Vannes – Gratuit et en continu / Informations : 02 97 44 52 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au dernier étage, le Vannes Early Music Institute (VEMI) perpétue la musique traditionnelle. Découvrez ses instruments historiques et son atelier de lutherie où naissent et renaissent les sonorités d’autrefois.

Portes ouvertes du VEMI

Quel est ce doux son qui s’échappe du troisième étage de l’hôtel de Limur ? Clavecin, violoncelle ? Laissez-vous guider par votre ouïe et montez jusqu’au Centre de musique ancienne de Vannes pour admirer les instruments anciens, discuter avec des musiciens aguerris et assister à quelques démonstrations musicales.

Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 31 Rue Thiers, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne +33297445202 https://www.ciap-limur.bzh Le Grand Hôtel de Limur a probablement été construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Situé à la pointe d’une place triangulaire placée au pied de la muraille, il offre une disposition, probablement due à la géométrie de cette parcelle, qui ne reflète pas la structure traditionnelle d’un hôtel entre cour et jardin. Elle semble inspirée d’un modèle local, de même que la composition de la façade, avec son corps central dominant l’ensemble, dans lequel s’ouvrent deux lucarnes superposées. L’escalier de la fin du XVIIIe siècle a été réalisé par Brunet-Debaines. L’architecture de la façade se ressent aujourd’hui des modifications qui lui ont été apportées au XIXe siècle, de même que les décors intérieurs : seules deux pièces ont conservé leur authenticité.

Au dernier étage, le Vannes Early Music Institute (VEMI) perpétue la musique traditionnelle. Découvrez ses instruments historiques et son atelier de lutherie où naissent et renaissent les sonorités …

Vannes Early Music Institute (VEMI)