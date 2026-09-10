Ouverture exceptionnelle du moulin de Plateau, Moulin de Plateau, Saint-Prest
samedi 19 septembre 2026 · Moulin de Plateau · Saint-Prest
Informations pratiques
Ouverture exceptionnelle du moulin de Plateau 19 et 20 septembre Moulin de Plateau Eure-et-Loir
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Au programme :
- Visite du moulin et de ses dépendances
- Mise en marche de la meule
- Fabrication de farine
Moulin de Plateau 5 bis rue du Plateau, 28300 Saint-Prest Saint-Prest 28300 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 22 22 27 Niché au cœur de la Vallée de l’Eure, à 6 km de Chartres et à 1 heure de Paris, le Moulin de Plateau (XVIIIᵉ siècle), entièrement rénové, vous accueille dans un écrin de verdure de 1,5 hectare.
Au fil de l’eau, découvrez un lieu de caractère où l’esprit industriel revisité apporte une touche unique à l’ensemble. Mentionné dès 1174 comme propriété de la léproserie de la Madeleine du Grand Beaulieu, le moulin a été reconstruit à plusieurs reprises avant d’être transformé, au début du XXᵉ siècle, en usine de fabrication d’objets divers jusqu’en 1974. Aujourd’hui, il abrite des espaces dédiés à l’événementiel.
Architecture remarquable avec tous ces accessoires hydrauliques.
À l’occasion des Journées Européennes des Moulins et du Patrimoine Meulier 2026, le Moulin de Plateau ouvre ses portes : muséographie sur les moulins à eau, salle des turbines, farine sur meule de pierre.
Découvrez ce grand moulin à eau et ses deux turbines hydroélectriques, ainsi qu’un musée d’appareils du patrimoine meulier au rez-de-chaussée. Parking à proximité
Visite découverte du Moulin du Plateau
©mairiedesaintprest
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