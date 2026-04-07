Ouverture exceptionnelle du Musée Judéo Alsacien Bouxwiller
dimanche 13 décembre 2026 · Bouxwiller
Informations pratiques
Bouxwiller
Ouverture exceptionnelle du Musée Judéo Alsacien
62a Grand-Rue Bouxwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-13
A l’occasion du marché de Noël de Bouxwiller, le Musée vous accueillera pour une journée d’ouverture exceptionnelle. Une boisson chaude sera offerte à chaque visiteur.
La boutique du musée vous propose un grand choix de livres, cartes postales et une offre spéciale sur notre sélection de CD pour les fêtes de fin d’année. .
62a Grand-Rue Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 97 17
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English :
L’événement Ouverture exceptionnelle du Musée Judéo Alsacien Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre
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