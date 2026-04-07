Informations pratiques

Bouxwiller

Ouverture exceptionnelle du Musée Judéo Alsacien

62a Grand-Rue Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

A l’occasion du marché de Noël de Bouxwiller, le Musée vous accueillera pour une journée d’ouverture exceptionnelle. Une boisson chaude sera offerte à chaque visiteur.

La boutique du musée vous propose un grand choix de livres, cartes postales et une offre spéciale sur notre sélection de CD pour les fêtes de fin d’année. .

62a Grand-Rue Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 97 17

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English :

L’événement Ouverture exceptionnelle du Musée Judéo Alsacien Bouxwiller a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre