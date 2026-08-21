Ouverture exceptionnelle : la salle des mariages de l’ancien hôtel de ville, Mairie de Courbevoie, Courbevoie

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle : la salle des mariages de l’ancien hôtel de ville Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Mairie de Courbevoie Hauts-de-Seine

Gratuit, en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’ancien hôtel de ville de Courbevoie, imaginé par Paul-Eugène Lequeux en 1857, a été construit sous la IIIe République et présente une architecture et un décor typique de l’architecture publique de cette période.

La salle des mariages, décorée par le peintre symboliste Alexandre Séon, est considéré comme l’un des décors les plus marquants de son époque. On y observe un plafond et des panneaux peints dans le style républicain, avec des œuvres d’art destinées à imposer aux usagers une bonne tenue, tout en exaltant leur vertu morale à travers des scènes allégoriques.

Avant sa fermeture pour restauration, nous vous invitons à redécouvrir ce décor grandiose, exceptionnellement ouvert à la visite à l’occasion des journées européennes du patrimoine.

Mairie de Courbevoie 2, place de l’Hôtel de Ville, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France

Visite libre

© Yann Rossignol