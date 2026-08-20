Ouverture exceptionnelle, Médiathèque Albert Camus, Marmande

Informations pratiques

Ouverture exceptionnelle Dimanche 4 octobre, 14h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:00:00+02:00

Vous ne connaissez pas la médiathèque ? Vous n’avez jamais le temps de venir ? Ou vous voulez tout simplement prendre le temps sans courir… les services de la médiathèque sont exceptionnellement ouverts le dimande de 14h à 17h.

Venez nous voir !

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.

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