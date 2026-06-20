Ouverture gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Musée de la Faïence et des Beaux-Arts, Nevers

samedi 26 septembre 2026 · Musée de la Faïence et des Beaux-Arts · Nevers

Informations pratiques

Ouverture gratuite du musée de la Faïence et des Beaux-Arts Samedi 26 septembre, 10h00, 14h00 Musée de la Faïence et des Beaux-Arts Nièvre

Entrée libre _ Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Installé sur les vestiges de l’ancienne abbaye Notre-Dame, le musée de la Faïence et des Beaux-Arts se singularise par ses collections uniques réalisées à Nevers dès le XVIe siècle : il s’agit d’une part de la faïence de Nevers, et d’autre part des verres émaillés. Les amoureux des beaux-arts trouveront aussi de quoi satisfaire leur curiosité, avec objets d’art et tableaux de maître.

Musée de la Faïence et des Beaux-Arts 16 rue Saint-Genest, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Ouverture gratuite du musée pour le Festival « Légendes de Nevers »

Illustration Marie Devos et graphisme Ville de Nevers