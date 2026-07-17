Ouverture gratuite, Musée Ciotaden, La Ciotat

Informations pratiques

Ouverture gratuite 19 et 20 septembre Musée Ciotaden Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le musée Ciotaden vous ouvre ses portes gratuitement tout le week-end. L’occasion de découvrir la nouvelle exposition La Ciotat entre mer, mémoire et pierre, créée par la ville de La Ciotat pour présenter la démarche Ville d’Art et d’Histoire. Mais aussi le nouveau parcours muséographique des salles d’archéologie.

Musée Ciotaden 1 Quai Ganteaume, 13600 La Ciotat, France La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442714099 http://www.museeciotaden.org Avec son architecture néo-renaissance et son beffroi octogonal, l’ancien Hôtel de Ville constitue un monument incontournable de la ville.

Le musée, installé dans ce lieu unique classé monument historique, vous plonge dans l’histoire de La Ciotat, de l’âge du bronze jusqu’à nos jours. Une épopée archéologique et historique où se mêlent traditions provençales et récits maritimes, témoins du commerce qui a façonné la cité méditerranéenne. Face à la Gare routière

Ouverture gratuite du musée pour découvrir la nouvelle exposition mais aussi le nouveau parcours muséographique des salles d’archéologie

© Ville de La Ciotat