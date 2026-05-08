Vitré

Ouverture guinguette à la bonne heure

Vitré Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

L’heure a sonné ! La guinguette À La Bonheur ouvre ses portes !

Rendez-vous le 8 mai dès 14h à Vitré pour lancer cette nouvelle saison estivale comme il se doit !

Au programme pour cette grande première de la bonne humeur, de quoi vous rafraîchir, de la musique et des moments inoubliables. Sortez vos plus beaux sourires, on s’occupe du reste !

Lieu Guinguette À La Bonheur, Vitré

Quand Le 8 mai à 14h00 .

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Ouverture guinguette à la bonne heure Vitré a été mis à jour le 2026-05-04 par OT VITRE