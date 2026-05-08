Ouverture guinguette à la bonne heure Vitré
Ouverture guinguette à la bonne heure Vitré vendredi 8 mai 2026.
Vitré
Ouverture guinguette à la bonne heure
Vitré Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 14:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
L’heure a sonné ! La guinguette À La Bonheur ouvre ses portes !
Rendez-vous le 8 mai dès 14h à Vitré pour lancer cette nouvelle saison estivale comme il se doit !
Au programme pour cette grande première de la bonne humeur, de quoi vous rafraîchir, de la musique et des moments inoubliables. Sortez vos plus beaux sourires, on s’occupe du reste !
Lieu Guinguette À La Bonheur, Vitré
Quand Le 8 mai à 14h00 .
Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Ouverture guinguette à la bonne heure Vitré a été mis à jour le 2026-05-04 par OT VITRE
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