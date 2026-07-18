Informations pratiques

Rouen

Ouverture L’Orchestre en grande forme

Place des Arts Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 21:50:00

Date(s) :

2026-10-16 2026-10-17

Durée 1h50, entracte inclus

Pierre Dumoussaud ouvre un nouveau chapitre en prenant les rênes de l’Orchestre. Pour ce premier concert en tant que directeur musical, il imagine une soirée éclatante, à l’image de l’élan qu’il souhaite insuffler collective, virtuose, intensément vivante.

Au cœur du programme, le Concerto pour orchestre de Béla Bartók, fresque flamboyante du XXe siècle, qui met tour à tour chaque pupitre sous les projecteurs.

Héritier lointain du concerto grosso baroque, Bartók en renouvelle l’esprit avec une inventivité rythmique et une énergie irrésistible. L’Orchestre tout entier devient soliste, dans un tourbillon de couleurs et de contrastes. Et pour que la fête soit complète, une voix d’exception vient embraser la première partie celle du sopraniste Bruno de Sá. Timbre cristallin, agilité vertigineuse il déploie une série d’airs virtuoses et de pages lyriques où se mêlent grâce et audace.

Une soirée de célébration et de promesses où une nouvelle direction musicale s’élance sous le signe de l’enthousiasme.

– Rencontre et répétition ouverte, jeudi 15 oct. 14h

– Introduction à l’œuvre, 1h avant le spectacle .

Place des Arts Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 74 78 billetterie@oonr.fr

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English : Ouverture L’Orchestre en grande forme

L’événement Ouverture L’Orchestre en grande forme Rouen a été mis à jour le 2026-07-13 par Seine-Maritime Attractivité