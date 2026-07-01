Ouvre la Voix, Place de la Comédie, Bordeaux
dimanche 6 septembre 2026 · Place de la Comédie · Bordeaux
Informations pratiques
Ouvre la Voix Dimanche 6 septembre, 10h00 Place de la Comédie Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T10:35:00+02:00
Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T10:35:00+02:00
Hors les murs | Concert
Sur les marches du Grand-Théâtre, les artistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux donnent rendez-vous au public pour un moment de partage, à ciel ouvert, autour des grandes pages de Rossini. Un événement inscrit dans le cadre de l’avant-saison de l’opéra, conçu comme une invitation à pousser les portes du Grand-Théâtre au fil de la saison.
Programme
Gioachino Rossini, Chœurs du Barbier de Séville
Place de la Comédie Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/hors-les-murs-ouvre-la-voix-83661 »}]
Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Hors les murs
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