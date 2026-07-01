Ouvre la Voix, Place de la Comédie, Bordeaux

Informations pratiques

Ouvre la Voix Dimanche 6 septembre, 10h00 Place de la Comédie Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T10:35:00+02:00

Fin : 2026-09-06T10:00:00+02:00 – 2026-09-06T10:35:00+02:00

Hors les murs | Concert

Sur les marches du Grand-Théâtre, les artistes du Chœur de l’Opéra National de Bordeaux donnent rendez-vous au public pour un moment de partage, à ciel ouvert, autour des grandes pages de Rossini. Un événement inscrit dans le cadre de l’avant-saison de l’opéra, conçu comme une invitation à pousser les portes du Grand-Théâtre au fil de la saison.

Programme

Gioachino Rossini, Chœurs du Barbier de Séville

En savoir plus

Place de la Comédie Place de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/hors-les-murs-ouvre-la-voix-83661 »}]

Chœur de l’Opéra National de Bordeaux Hors les murs