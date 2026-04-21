Over30s Electro Club Marie Prieux Thomas Andrew J.Hemerson L’indigo Café Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Over30s Electro Club Marie Prieux Thomas Andrew J.Hemerson

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 de 19h à 2h. L’indigo Café 142 Av. Pierre Mendès France Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-07 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Place à la Primavera à l’Indigo Café avec Marie Prieux , Thomas Andrew et Johnny Hemerson.

Après la Fiesta de Otono et la Winter, place à la Primavera à l’Indigo Café avec Marie Prieux , Thomas Andrew et Johnny Hemerson.



Au programme Ambiance conviviale et chaleureuse comme on aime pour les 30 ans et+. Cocktails et Tapas à partager au son d’une Musique Electro house et Tech house de nos jeunes années à aujourd’hui.



Places limitées pour garder une ambiance à taille humaine. .

L’indigo Café 142 Av. Pierre Mendès France Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur stillnotmarriedevent@gmail.com

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English :

Make way for Primavera at Indigo Café with Marie Prieux , Thomas Andrew and Johnny Hemerson.

L’événement Over30s Electro Club Marie Prieux Thomas Andrew J.Hemerson Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-21 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille