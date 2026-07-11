OYA’Z Quartet Festival Éclats d’Émail 2026 Espace Noriac Limoges

Informations pratiques

Limoges

OYA’Z Quartet Festival Éclats d’Émail 2026

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 18:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

OYA’Z (Orbital-Yearning-Ascension) est un jeune quartet formé par des élèves issus des Classes Jazz des Conservatoires de Paris & Boulogne, la plupart sont originaires de la Haute-Vienne. Le groupe s’affirme comme une formation émergente, développant une identité musicale à la croisée de plusieurs courants du Jazz. Parmi leurs influences majeures figure John Coltrane, dont l’approche spirituelle et harmonique constitue une empreinte fondatrice du groupe.

Le quartet explore également des territoires plus libres. Il intègre des éléments pouvant s’approcher du free jazz, nourris par des figures comme Steve Lacy ou Thélonious Monk.

Au-delà de cet héritage des années 50-60, OYA’Z Quartet s’inscrit dans la dynamique actuelle et puise aussi dans le jazz contemporain pour nourrir son travail de compositions, en s’inspirant d’artistes tels que Sol Léna-Schrol, AMG, … .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

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English : OYA’Z Quartet Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement OYA’Z Quartet Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole