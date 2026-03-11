Oz la ferme Mazelgirard Mazet-Saint-Voy

Oz la ferme

Mazelgirard 2, Chemin des Fougères Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 09:00:00

fin : 2026-08-25 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Découverte des travaux des champs avec Mimi la ponette, culture des petits fruits bio et cueillette libre.

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Mazelgirard 2, Chemin des Fougères Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 81 59 13

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English :

Discover the work in the fields with Mimi the pony, grow organic berries and pick your own.

L’événement Oz la ferme Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon