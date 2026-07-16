P.R2B, Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

P.R2B Jeudi 11 février 2027, 20h00 Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 28€ / Tarif réduit : 22€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:30:00+01:00

Fin : 2027-02-11T20:00:00+01:00 – 2027-02-11T21:30:00+01:00

Il y était. « Incroyable, cette artiste m’a retourné ! » s’est exclamé le directeur de notre maison en revenant d’une soirée parisienne où il a découvert P.R2B.

La voilà au Train cette saison !

P.R2B – Pauline Rambeau de Baralon – a bousculé la scène musicale française en 2020 avec Des rêves, puis avec son premier album Rayons Gamma, largement salué par la critique. Elle porte un nom d’androïde pour une musique à la croisée du rap, de la pop, de la techno et de l’electro. Multi‑instrumentiste et plume affûtée, textes poétiques et politiques, elle dépeint les angoisses de l’époque, tout en lançant un appel à l’amour et à la solidarité. Voix à part, engagée autant que romantique, P.R2B parle bien de notre monde.

Presque punk ? Assurément.

Pauline Rambeau de Baralon : voix, thérémine, Lola Warin : batterie, Corentin Ollivier : claviers

Première partie : ESTL

Demi‑finaliste de The Voice Belgique (saison 7), ESTL fait ses premiers pas en France. Des débuts prometteurs pour cette autrice, compositrice et interprète, formée au Conservatoire de Liège et terriblement douée. Son univers ? Une musique hybride, fusionnant pop et dream pop, enrichie de nuances pop‑rock, electro et symphoniques, héritées de sa formation classique. À suivre.

ESTL : chant, clavier

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027

Olivia Schenker