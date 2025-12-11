Pablo Mira Le Grand Kursaal Besançon

Pablo Mira

Le Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

Début : 2027-03-13 20:00:00

fin : 2027-03-13

2027-03-13

Pablo Mira arrive sur la scène du Kursaal de Besançon le 17 mars 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG productions !

Pablo Mira cherche encore le titre de son spectacle

C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème. Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.

Pablo a donc décidé pour ce 3e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix.

Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control. Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler alert ça va parler névroses. .

Le Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000

