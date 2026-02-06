Pablo Mira Cherche encore le titre de son spectacle

Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 20:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

C’est vrai. Mais au moins il a déjà trouvé son thème.

Et ça va vous parler les gens qui rendent ce pays invivable.

Pablo a donc décidé pour ce 3e spectacle de laisser libre cours à son agacement sur les petites choses de la vie qui le mettent hors de lui au point de l’obliger à consulter une psy hors de prix.

Il y a donc les petites choses mais il va aussi parler des grandes tendances sociétales qu’il n’arrive pas à comprendre (et pourtant il est HPI) et qui mettent à rude épreuve son self-control.

Enfin il évoquera, dans un registre un peu plus personnel comment il parvient à gâcher sa propre vie au quotidien. Spoiler alert ça va parler névroses.

Vous savez tout.

On se dit à bientôt ?Adultes

.

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

True enough. But at least he’s already found his theme.

And it’s going to speak to you: the people who make this country unlivable.

So, for his 3rd show, Pablo has decided to give free rein to his irritation about the little things in life that get on his nerves to the point of forcing him to consult an expensive shrink.

There are the little things, but he’s also going to talk about the major societal trends that he can’t understand (and yet he’s HPI) and that put his self-control to the test.

Finally, on a more personal note, he’ll talk about how he manages to ruin his own life on a daily basis. Spoiler alert: it’s all about neuroses.

You know all about it.

See you soon?

