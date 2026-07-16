Page blanche, cabaret d’impros, Médiathèque L’apostrophe, Chartres

Informations pratiques

Page blanche, cabaret d’impros Dimanche 4 octobre, 15h30 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir

Dans la limite des places disponibles à l’auditorium

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T15:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:45:00+02:00

Fin : 2026-10-04T15:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:45:00+02:00

Cabaret d’impro par la Compagnie Les Vitraux Glycérines

Place à un spectacle d’improvisation où tout peut arriver ! À partir des propositions du public, les comédiens de la Compagnie Les Vitraux Glycérines inventent en direct des scènes drôles, surprenantes ou émouvantes. Un cabaret interactif, rythmé et plein de spontanéité, où chaque représentation est unique.

Médiathèque L’apostrophe 1 Bd Maurice Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr/ »}] Le bâtiment est situé en centre ville de Chartres.

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture