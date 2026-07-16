Page blanche, cabaret d’impros, Médiathèque L’apostrophe, Chartres
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque L'apostrophe · Chartres
Informations pratiques
Page blanche, cabaret d’impros Dimanche 4 octobre, 15h30 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir
Dans la limite des places disponibles à l’auditorium
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T15:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-04T15:30:00+02:00 – 2026-10-04T16:45:00+02:00
Cabaret d’impro par la Compagnie Les Vitraux Glycérines
Place à un spectacle d’improvisation où tout peut arriver ! À partir des propositions du public, les comédiens de la Compagnie Les Vitraux Glycérines inventent en direct des scènes drôles, surprenantes ou émouvantes. Un cabaret interactif, rythmé et plein de spontanéité, où chaque représentation est unique.
Médiathèque L’apostrophe 1 Bd Maurice Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr/ »}] Le bâtiment est situé en centre ville de Chartres.
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©ministère de la Culture
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