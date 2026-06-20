Avant le coup d’envoi, place à la fête avec : Roda de Samba / DJ Set / Baile Funk, Caipirinhas & Coxinhas, Vibes Carnaval, Favela & Futebol jusqu’à l’aube.

Que vous soyez fan de foot, amateur de samba ou simplement en quête d’une soirée pleine d’énergie, cette nuit est faite pour vous !

Brésil vs Haïti • Vendredi 19 Juin • 22h → 5h

Le Brésil joue, Paris danse !

Venez vivre l’ambiance des rues de Rio pour une nuit 100% brésilienne au Punk Paradise !

Match Brésil vs Haïti retransmis EN DIRECT SUR GRAND ÉCRAN

Le vendredi 19 juin 2026

de 22h00 à 05h00

payant

15€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T01:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T22:00:00+02:00_2026-06-19T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/1811309076502305/



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