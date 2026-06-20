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PAGODIN DA COPA – BRÉSIL VS HAÏTI (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris

PAGODIN DA COPA – BRÉSIL VS HAÏTI (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris

PAGODIN DA COPA – BRÉSIL VS HAÏTI (samba & Djs + match) Punk Paradise Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Punk Paradise

Adresse : 44, rue de la Folie Méricourt

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : <p>15€</p><p></p>

Avant le coup d’envoi, place à la fête avec : Roda de Samba / DJ Set / Baile Funk, Caipirinhas & Coxinhas, Vibes Carnaval, Favela & Futebol jusqu’à l’aube.

Que vous soyez fan de foot, amateur de samba ou simplement en quête d’une soirée pleine d’énergie, cette nuit est faite pour vous !

Brésil vs Haïti • Vendredi 19 Juin • 22h → 5h
Le Brésil joue, Paris danse !
Venez vivre l’ambiance des rues de Rio pour une nuit 100% brésilienne au Punk Paradise !
Match Brésil vs Haïti retransmis EN DIRECT SUR GRAND ÉCRAN
Le vendredi 19 juin 2026
de 22h00 à 05h00
payant

15€

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T01:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T22:00:00+02:00_2026-06-19T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt  75011 Paris
https://www.facebook.com/events/1811309076502305/


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