PAH Balade le long du fleuve Charente Passerelle de Bourgine Angoulême
PAH Balade le long du fleuve Charente Passerelle de Bourgine Angoulême mardi 21 juillet 2026.
Angoulême
PAH Balade le long du fleuve Charente
Passerelle de Bourgine Face au 23 bd Besson-Bey Angoulême Charente
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Amis du patrimoine
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:30:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Partez à la découverte des multiples activités fluviales et métiers du passé en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire.
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Passerelle de Bourgine Face au 23 bd Besson-Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48
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English :
Set out to discover the many river-related activities and traditional trades of the past with the Pays d’Art et d’Histoire.
L’événement PAH Balade le long du fleuve Charente Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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