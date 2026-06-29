PAH Balade le long du fleuve Charente Passerelle de Bourgine Angoulême mardi 21 juillet 2026.

Angoulême

PAH Balade le long du fleuve Charente

Passerelle de Bourgine Face au 23 bd Besson-Bey Angoulême Charente

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Amis du patrimoine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-07-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Partez à la découverte des multiples activités fluviales et métiers du passé en compagnie du Pays d’Art et d’Histoire.

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Passerelle de Bourgine Face au 23 bd Besson-Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48

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English :

Set out to discover the many river-related activities and traditional trades of the past with the Pays d’Art et d’Histoire.

L’événement PAH Balade le long du fleuve Charente Angoulême a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême