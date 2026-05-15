PAIS D’ARTISTE Place de la République Saint-Cyprien
PAIS D’ARTISTE Place de la République Saint-Cyprien samedi 27 juin 2026.
Saint-Cyprien
PAIS D’ARTISTE
Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin de 10h à 17h > 5ème édition Païs d’artistes .
Une journée de création en plein air !
La ville de Saint-Cyprien souhaite mettre à l’honneur les artistes de notre département en organisant une performance artistique.
Cet évènement se …
.
Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
Saturday June 27 from 10am to 5pm > 5th edition of Païs d’artistes .
A day of open-air creativity!
The town of Saint-Cyprien wishes to honor the artists of our department by organizing an artistic performance.
This event will take place …
L’événement PAIS D’ARTISTE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DE SAINT CYPRIEN
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