PAIS D’ARTISTE Place de la République Saint-Cyprien

Saint-Cyprien

PAIS D’ARTISTE

Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin de 10h à 17h > 5ème édition Païs d’artistes .

Une journée de création en plein air !

La ville de Saint-Cyprien souhaite mettre à l’honneur les artistes de notre département en organisant une performance artistique.

Cet évènement se …

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Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

Saturday June 27 from 10am to 5pm > 5th edition of Païs d’artistes .

A day of open-air creativity!

The town of Saint-Cyprien wishes to honor the artists of our department by organizing an artistic performance.

This event will take place …

L’événement PAIS D’ARTISTE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-05-15 par OT DE SAINT CYPRIEN