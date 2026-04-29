Palabres centre-européennes Maison Heinrich Heine Paris

Tous les deux mois, des professionnel.les de l’écriture, de la

traduction et de l’édition présentent l’actualité éditoriale de l’Europe

centrale récemment parue en français.

À l’initiative du Centre Interdisciplinaire de Recherches

Centre-Européennes, Paris-Sorbonne (CIRCE) au sein de l’Unite Cultures

et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane (UMR Eur’ORBEM).

Tous les deux mois, des professionnel.les de l’écriture, de la traduction et de l’édition présentent l’actualité éditoriale de l’Europe centrale récemment parue en français.

Le mardi 09 juin 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-09T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-09T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-09T19:30:00+02:00_2026-06-09T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/palabres-centre-europeennes-36/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/



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