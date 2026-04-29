Palabres centre-européennes Maison Heinrich Heine Paris
Palabres centre-européennes Maison Heinrich Heine Paris mardi 9 juin 2026.
Tous les deux mois, des professionnel.les de l’écriture, de la
traduction et de l’édition présentent l’actualité éditoriale de l’Europe
centrale récemment parue en français.
À l’initiative du Centre Interdisciplinaire de Recherches
Centre-Européennes, Paris-Sorbonne (CIRCE) au sein de l’Unite Cultures
et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane (UMR Eur’ORBEM).
Tous les deux mois, des professionnel.les de l’écriture, de la traduction et de l’édition présentent l’actualité éditoriale de l’Europe centrale récemment parue en français.
Le mardi 09 juin 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit
Entrée gratuite | Inscription conseillée
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T19:30:00+02:00_2026-06-09T19:30:00+02:00
Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/palabres-centre-europeennes-36/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/
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