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Palabres centre-européennes Maison Heinrich Heine Paris

Palabres centre-européennes Maison Heinrich Heine Paris

Palabres centre-européennes Maison Heinrich Heine Paris mardi 9 juin 2026.

Lieu : Maison Heinrich Heine

Adresse : 27C boulevard Jourdan

Ville : 75014 Paris

Département : Paris

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Tarif : <p>Entrée gratuite | Inscription conseillée</p>

Tous les deux mois, des professionnel.les de l’écriture, de la
traduction et de l’édition présentent l’actualité éditoriale de l’Europe
centrale récemment parue en français.
À l’initiative du Centre Interdisciplinaire de Recherches
Centre-Européennes, Paris-Sorbonne (CIRCE) au sein de l’Unite Cultures
et sociétés d’Europe orientale, balkanique et médiane (UMR Eur’ORBEM).

Tous les deux mois, des professionnel.les de l’écriture, de la traduction et de l’édition présentent l’actualité éditoriale de l’Europe centrale récemment parue en français.
Le mardi 09 juin 2026
de 19h30 à 19h30
gratuit

Entrée gratuite | Inscription conseillée

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T22:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T19:30:00+02:00_2026-06-09T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan  75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/palabres-centre-europeennes-36/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/ https://www.facebook.com/MaisonHeinrichHeine/


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