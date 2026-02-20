Palais ducal et Espace Patrimoine, Palais Ducal, Nevers

Informations pratiques

Palais ducal et Espace Patrimoine 19 et 20 septembre Palais Ducal Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Que se cache-t-il derrière la belle façade du palais ducal ? Venez découvrir les histoires fascinantes qui ont jalonné son passé, les personnages illustres ou oubliés qui ont foulé ses parquets, ainsi que les transformations successives qui lui ont permis de traverser les siècles et de parvenir jusqu’à nous.

Au rez-de-chaussée, l’exposition permanente de l’Espace Patrimoine invite à découvrir Nevers, une ville au patrimoine singulier née de la rencontre intime entre les eaux, la pierre et les hommes.

Palais Ducal Place de l’Hotel de Ville, 58000 Nevers, France Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684613 https://www.nevers.fr/decouvrir-nevers/patrimoine/edifices-publics/le-palais-ducal https://www.facebook.com/palais.ducal.nevers/ Plongez dans l’histoire fascinante de Nevers en découvrant le Palais Ducal, joyau architectural du XVe siècle et témoin des époques qui ont façonné la ville. Entre influences médiévales, renaissance et modernité, ce monument emblématique offre bien plus qu’un simple aperçu du passé : il raconte les ambitions des ducs, la transformation des lieux à travers les siècles, et le lien intime entre l’art, la pierre et l’âme de Nevers. Explorez ses salles chargées d’histoire, admirez ses façades finement sculptées, et laissez-vous guider par les récits légendaires et les symboles de ses anciens propriétaires.

L’exposition permanente de l’Espace Patrimoine invite à découvrir Nevers, une ville au patrimoine singulier née de la rencontre intime entre les eaux, la pierre et les hommes.

La scénographie de l’Espace Patrimoine ou CIAP (Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) de Nevers offre un parcours dynamique et ludique accessible à tous les visiteurs. Une ammonite, dont le fossile est caractéristique de la pierre de Nevers, guide par ailleurs les enfants vers les contenus qui leur sont dédiés.

Que se cache-t-il derrière la belle façade du palais ducal ? Venez découvrir les histoires fascinantes qui ont jalonné son passé, les personnages illustres ou oubliés qui ont foulé ses parquets, que…

©Ville de Nevers