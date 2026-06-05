Palais Synodal : Les cachots révélés – Visites guidées, Palais synodal de Sens, Sens

Informations pratiques

Palais Synodal : Les cachots révélés – Visites guidées 19 et 20 septembre Palais synodal de Sens Yonne

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Sous ses voûtes médiévales, explorez les anciennes cellules et plongez dans l’histoire judiciaire du palais. Une visite saisissante et riche en émotions.

Retrouvez nous le samedi et le dimanche à 9h30 10h30 11h30

Réservation en ligne – Groupe de 15 personnes maximum par créneau

Palais synodal de Sens 135 rue des déportés et de la résistance, 89100 Sens, France Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386644622 https://www.musees-sens.fr/le-musee/le-palais-synodal [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.demarches-senonais.fr/journees-europeennes-du-patrimoine/visite-cachots-palais/?cancelurl=https%3A//demarches-senonais.fr/musee-de-sens/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 64 46 22 »}] Le Palais synodal, élevé par l’archevêque Gautier Cornut (1222-1241) et restauré sous la direction de Viollet-le-Duc entre 1851 et 1866, forme une des ailes du palais des archevêques de Sens. Si le premier étage permettait d’accueillir les grandes réunions ecclésiastiques, le rez-de-chaussée est occupé par la salle de l’Officialité, c’est-à-dire le lieu du tribunal ecclésiastique. L’archevêque, chef spirituel et seigneur temporel, avait droit de justice à ces deux titres. Dans l’attente de leur jugement, les prisonniers étaient enfermés dans les cachots construits eux aussi au XIIIe siècle dans les deux premières travées de la salle.

Des expositions d’art contemporain y sont organisées pendant la période estivale.

Sous ses voûtes médiévales, explorez les anciennes cellules et plongez dans l’histoire judiciaire du palais. Une visite saisissante et riche en émotions.

©Ville de Sens