Pamoja, le bal, Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical, Paris

Pamoja, le bal Samedi 23 mai, 19h30 Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical Paris

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Nuit européenne des musées 2026 – PAMOJA, le bal

Wanjiru Kamuyu – Cie WKcollective

Samedi 23 mai 2026 à partir de 20h

En continu de 20h à 22h30: Le parcours permanent du musée est gratuit et en accès libre de 19h30 à 22h. La réservation pour le bal de 20h à 22h ne donne pas un accès coupe file au musée.

Forum

Gratuit, sur réservation

Pour la Nuit européenne des musées, la chorégraphe et interprète Wanjiru Kamuyu lance une invitation irrésistible et festive : danser pour se rassembler !

Telle une utopie chorégraphique transgénérationnelle, PAMOJA*, le bal (*ensemble en Kiswahili) puise autant dans l’héritage des danses traditionnelles que dans les gestes et pulsations qui habitent les fêtes d’aujourd’hui, enflammant les clubs, les rues et les scènes à travers le monde. Des mouvements inspirés du Dabkeh (Moyen-Orient) et du Singenge (Tanzanie) se mêlent à ceux du Detroit Hustle États-Unis) ou encore de la danse bretonne (France).

Pensé comme une expérience immersive, participative et joyeuse, ce grand bal est un véritable trait d’union entre les espaces et les corps, les rythmes et les sonorités de tous horizons mixés par DJ Rokia Bamba. À travers sa musique, elle construit une cartographie sonore du monde contemporain où les cultures se répondent. Venez partager ce moment avec Wanjiru Kamuyu, son équipe et ses complices. Ici, la danse ne fait pas diversion : elle ouvre une voie.

En parallèle du bal, l’exposition permanente du Musée de l’histoire de l’immigration vous ouvre ses portes jusqu’à 22h.

Distribution

Une adaptation du projet original SHANGWE*, le bal (*la joie en Kiswahili)

Chorégraphie : Wanjiru Kamuyu, en collaboration avec Halima Masoud Abdallah, Layla D, DJ Rokia Bamba

Performeuses et performers : Wanjiru Kamuyu, Elodie Paul, David Gaulein-Stef et Layla D

Assistant à la mise en scène : David Gaulein-Stef

Musique : DJ Rokia Bamba

Son : Solène Le Thiec

Lumières : Carol Oliveira, en collaboration avec Cyril Mulon

Production : camin aktion et Wanjiru Kamuyu

Coproduction : CCNN – Centre Chorégraphie National de Nantes, direction Ambra Senatore

Prêt de studio : avec le soutien de la Ménagerie de Verre dans le cadre du dispositif StudioLab

Wanjiru Kamuyu

Lauréate en 2026 des prestigieux New York City Bessies Awards dans la catégorie « Chorégraphe Exceptionnelle », Wanjiru Kamuyu a débuté sa carrière à New York auprès des chorégraphes Jawole Zollar et Molissa Fenley.

À Paris, elle travaille avec d’autres artistes majeurs tels que Robyn Orlin, Bintou Dembele, Bartabas, Jean-Paul Goude en autres et Bill T. Jones à Londres. Elle réalise également des chorégraphies pour le théâtre notamment pour les metteurs en scène Jean-François Auguste, Hassan Kassi Kouyate et Jérôme Savary.

En 2009, elle fonde sa compagnie WKcollective dont les pièces sont présentées en France, en Europe, aux États-Unis, en Asie et dans plusieurs pays africains (Mali, Burkina Faso, Nigéria, Burundi, Afrique du Sud, Rwanda…).

En 2023, elle est résidente à la Villa Albertine (États-Unis), puis artiste associée au Centre Chorégraphique de Nantes et Live Feed Program Artist de New York Live Arts pour les saisons 2023/24 et 2024/25. Plusieurs de ses pièces ont été présentées au Palais de la Porte Dorée où elle s’est également produite dans le cadre de projets inédits (Envers du Décor).

https://www.palais-portedoree.fr/programmation/danse/nuit-europeenne-des-musees-2026-pamoja-le-bal

Palais de la Porte Dorée – Musée de l’histoire de l’immigration, Aquarium Tropical 293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris, France Paris 75012 Quartier du Bel-Air Paris Île-de-France +33153595860 https://www.palais-portedoree.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/nuit-europeenne-des-musees-2026-pamoja-le-bal-tickets-1986970044892 »}, {« owner »: {« uid »: 6183913, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-04-15T12:32:18.638Z », « data »: [{« eventDuration »: « 120 », « bookingContact »: « publics@palais-portedoree.fr », « response »: {« passId »: 406653024, « isPending »: false, « addressId »: 263648}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « showType »: « DANSE-CONTEMPORAINE », « bookingEmail »: « antoine.dossun@palais-portedoree.fr », « category »: « SPECTACLE_REPRESENTATION », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-15T12:32:18.114Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2242573, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-15T12:32:18.300Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 454535607, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 50, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779557400000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-04-15T12:32:18.637Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/406653024 »}] [{« link »: « https://www.palais-portedoree.fr/programmation/danse/nuit-europeenne-des-musees-2026-pamoja-le-bal »}] L’histoire du monument le consacre aujourd’hui comme “monument monumental”, “monument historique” et “monument commémoratif”, trois dimensions qui supposent des récits, des dynamiques d’animation et de démarches de valorisation différentes. Métro 8 / Tram 3 station Porte Dorée / Bus 46

Spectacle « PAMOJA, le bal » par Wanjiru Kamuyu – Cie WKcollective

© Bastien Capela