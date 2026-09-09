Panayotis Pascot Entre les deux Brest Arena Brest
vendredi 2 octobre 2026 · Brest Arena · Brest
Informations pratiques
Brest
Panayotis Pascot Entre les deux
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 20:30:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Ca y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce m’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… je ne suis pas sûr de capter le concept.
Informations pratiques
Les portes de Brest Arena ouvrent en général 1h à 1h30 avant le début du spectacle.
Plus d’informations seront ajoutées à J-2 sur le déroulé du spectacle, sur le site de la Brest Arena.
Réservation fortement conseillée. .
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30
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English :
L’événement Panayotis Pascot Entre les deux Brest a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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