Panayotis Pascot Roubaix

Panayotis Pascot

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03 21:30:00

Date(s) :

2026-11-03

Ca y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… je suis pas sûr de capter le concept.

Panayotis, conteur sensible et percutant, l’a déjà prouvé avec _Presque_, spectacle d’une étonnante maturité. Artiste pluridisciplinaire, il sait faire rire tout en abordant des sujets graves, nous faisant grandir à tout âge. Après le succès de son récit autobiographique _La prochaine fois que tu mordras la poussière_ et ses rôles au cinéma et à la télévision, il revient avec dernier opus, toujours porté par une énergie intime et profondément touchante.

Ca y est, je crois que je suis officiellement un adulte et c’est beaucoup moins excitant que ce qu’on m’avait vendu… L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? Enfin, être enfant c’est magnifique, avoir un enfant ça doit être magnifique, mais entre les deux… je suis pas sûr de capter le concept.

Panayotis, conteur sensible et percutant, l’a déjà prouvé avec _Presque_, spectacle d’une étonnante maturité. Artiste pluridisciplinaire, il sait faire rire tout en abordant des sujets graves, nous faisant grandir à tout âge. Après le succès de son récit autobiographique _La prochaine fois que tu mordras la poussière_ et ses rôles au cinéma et à la télévision, il revient avec dernier opus, toujours porté par une énergie intime et profondément touchante. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

That’s it, I think I’m officially an adult, and it’s a lot less exciting than I was sold? Humor being the best weapon against disillusionment, I felt like doing this show! Why don’t we laugh together about how meaningless life is? I mean, to be a child is wonderful, to have a child must be wonderful, but in between? I’m not sure I get the concept.

Panayotis, a sensitive and powerful storyteller, has already proved this with _Presque_, a show of astonishing maturity. A multi-disciplinary artist, he knows how to make us laugh while tackling serious subjects, making us grow up at any age. Following the success of his autobiographical story _La prochaine fois que tu mordras la poussière_ and his film and TV roles, he returns with his latest opus, still carried by an intimate and deeply touching energy.

L’événement Panayotis Pascot Roubaix a été mis à jour le 2026-02-19 par Hauts-de-France Tourisme