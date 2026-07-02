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Panayotis Pascot, Théâtre Fémina, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Fémina · Bordeaux

Panayotis Pascot, Théâtre Fémina, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre Fémina
Adresse
10 rue de grassi
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription

Panayotis Pascot Samedi 19 septembre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

« Récemment, j’ai compris la recherche permanente de sens qui incombe aux adultes (je crois que, bizarrement, j’en suis un depuis peu). L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? »
– Panayotis Pascot

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/panayotis-pascot-1/158396 »}]
Entre les deux humour

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