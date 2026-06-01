Panayotis Pascot, Théâtre Fémina, Bordeaux
Panayotis Pascot, Théâtre Fémina, Bordeaux samedi 19 septembre 2026.
Panayotis Pascot Samedi 19 septembre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00
« Récemment, j’ai compris la recherche permanente de sens qui incombe aux adultes (je crois que, bizarrement, j’en suis un depuis peu). L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? »
– Panayotis Pascot
Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/panayotis-pascot-1/158396 »}]
Entre les deux humour
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