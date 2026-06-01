Panayotis Pascot, Théâtre Fémina, Bordeaux

Panayotis Pascot Samedi 19 septembre, 20h00 Théâtre Fémina Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:30:00+02:00

« Récemment, j’ai compris la recherche permanente de sens qui incombe aux adultes (je crois que, bizarrement, j’en suis un depuis peu). L’humour étant la meilleure arme face à la désillusion, j’ai eu envie de faire ce spectacle ! Et si on rigolait ensemble du fait que la vie n’a aucun sens ? »

– Panayotis Pascot

Théâtre Fémina 10 rue de grassi Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://theatrefemina.dstickets.fr/reserver/panayotis-pascot-1/158396 »}]

Entre les deux humour