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Panchiko et Alison’s Halo, L’Aéronef, Lille

samedi 10 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille

Panchiko et Alison’s Halo, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
L'Aéronef
Adresse
Av. Willy Brandt 59777 Euralille
Ville
59777 Lille
Département
Nord
Tarif
21 Euros / 14 Euros

Panchiko et Alison’s Halo Samedi 10 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

21 Euros / 14 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Nouveau lancer de dés pour le groupe de Nottingham Panchiko ! C’est l’histoire d’une démo perdue qui devient trouvaille dans une boutique d’occasion… Partagée sur la toile, la musique circule, circule,… et devient nouvelle chance !
Ouverture de soirée avec le shoegaze puissant et planant « made in Arizona » d’Alison’s Halo.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Soirée « pop indé » , aux teintes noise, dream pop, shoegaze.

Adam Alonzo

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