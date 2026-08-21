Panchiko et Alison’s Halo, L’Aéronef, Lille

Informations pratiques

Panchiko et Alison’s Halo Samedi 10 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord

21 Euros / 14 Euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00

Nouveau lancer de dés pour le groupe de Nottingham Panchiko ! C’est l’histoire d’une démo perdue qui devient trouvaille dans une boutique d’occasion… Partagée sur la toile, la musique circule, circule,… et devient nouvelle chance !

Ouverture de soirée avec le shoegaze puissant et planant « made in Arizona » d’Alison’s Halo.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Soirée « pop indé » , aux teintes noise, dream pop, shoegaze.

Adam Alonzo