Panchiko et Alison’s Halo, L’Aéronef, Lille
samedi 10 octobre 2026 · L'Aéronef · Lille
Informations pratiques
Panchiko et Alison’s Halo Samedi 10 octobre, 20h00 L’Aéronef Nord
21 Euros / 14 Euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T23:00:00+02:00
Nouveau lancer de dés pour le groupe de Nottingham Panchiko ! C’est l’histoire d’une démo perdue qui devient trouvaille dans une boutique d’occasion… Partagée sur la toile, la musique circule, circule,… et devient nouvelle chance !
Ouverture de soirée avec le shoegaze puissant et planant « made in Arizona » d’Alison’s Halo.
L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]
Soirée « pop indé » , aux teintes noise, dream pop, shoegaze.
Adam Alonzo
À voir aussi à Lille (Nord)
- Back To The 80’s !, Le Bistrot de St So, Lille 21 août 2026
- Création d’été, Ferme Pédagogique Marcel Dhénin, Lille 22 août 2026
- Visite à deux voix: Nature et architecture, Jardin des plantes, Lille 25 août 2026
- Les Rencards du Climat – Mensuel Août, Arkose, Lille 25 août 2026
- Confection de bouquets de Dahlia, Jardin des plantes, Lille 26 août 2026