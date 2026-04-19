Panda Comedy Club #6 La Place Paris

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 21 avril à 20h pour une soirée placée sous le signe de l’humour et de la découverte. Sur scène, deux artistes en pleine ascension, Enzo Ricci et Yazid Assoumani, viendront partager leurs univers. Présents sur les scènes parisiennes, ils s’imposent progressivement comme des figures prometteuses du stand-up actuel.

C’est l’opportunité idéale de les découvrir dans un cadre privilégié, avant qu’ils ne franchissent un nouveau cap dans leur carrière. La soirée sera présentée par Picci, qui assurera l’animation et accompagnera le public tout au long de l’événement. Nous vous attendons nombreux pour ce moment de partage et de rires à La Place !!

Le Panda Comedy Club a le plaisir de vous inviter à une nouvelle soirée stand-up à La Place, à l’occasion de la 6ème édition de cette collaboration qui s’inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable.

Le mardi 21 avril 2026

de 20h00 à 22h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-21T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-21T20:00:00+02:00_2026-04-21T22:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/panda-comedie-club-x-la-place



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