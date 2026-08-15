Pandore • Compagnie Épiderme Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Pandore • Compagnie Épiderme

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Et si nous regardions ce qui n’est pas fait pour être vu, mais pour donner à voir ?

.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What if we looked at what isn’t meant to %EBe seen, but to %E0 show?

L’événement Pandore • Compagnie Épiderme Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations