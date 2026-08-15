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AGENDA · Cusset

Pandore • Compagnie Épiderme Théâtre de Cusset Cusset

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Pandore • Compagnie Épiderme

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Et si nous regardions ce qui n’est pas fait pour être vu, mais pour donner à voir ?
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

What if we looked at what isn’t meant to %EBe seen, but to %E0 show?

L’événement Pandore • Compagnie Épiderme Cusset a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations

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