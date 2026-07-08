Paniers Gourmands et solidaires Atelier Info Jeunes Chartres Chartres
jeudi 17 septembre 2026 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Paniers Gourmands et solidaires Atelier Info Jeunes Chartres
34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Après la remise de ton panier solidaire, composé de produits alimentaires et d’hygiène, mets-toi aux fourneaux avec nous pour préparer des recettes simples, savoureuses et accessibles à tous.
Astuces cuisine, partage de bonnes idées, échanges et dégustation dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .
34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After receiving your solidarity basket, which contains food and hygiene products, join us in the kitchen to prepare simple, delicious recipes that everyone can enjoy.
L’événement Paniers Gourmands et solidaires Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Jeux sur place jeux de société Chartres 8 juillet 2026
- Visite guidée du Sanctuaire gallo-romain Chartres 8 juillet 2026
- Jeunesse en action Atelier Info Jeunes Chartres Chartres 9 juillet 2026
- Les ateliers de la médiatech Crée ta BD avec la BDnF Chartres 9 juillet 2026
- Bal Renaissance Chartres 10 juillet 2026