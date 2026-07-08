Informations pratiques

Chartres

Paniers Gourmands et solidaires Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Après la remise de ton panier solidaire, composé de produits alimentaires et d’hygiène, mets-toi aux fourneaux avec nous pour préparer des recettes simples, savoureuses et accessibles à tous.

Astuces cuisine, partage de bonnes idées, échanges et dégustation dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

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English :

After receiving your solidarity basket, which contains food and hygiene products, join us in the kitchen to prepare simple, delicious recipes that everyone can enjoy.

L’événement Paniers Gourmands et solidaires Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2026-06-30 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES