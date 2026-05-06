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Panique à l’aéroport Langres

Panique à l’aéroport Langres

Panique à l’aéroport Langres vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
Médiathèque Marcel-Arland
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Panique à l’aéroport

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-03

Tout public
Les héros de contes aussi ont parfois besoin de vacances. Mais à l’aéroport, pas moyen de savoir quelle valise appartient à qui. On va avoir besoin de ton aide pour que chaque bagage retrouve son propriétaire ! ouvre la valisette, et la devinette tu trouveras…   .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 87 63 00  bibliotheque.arland@langres.fr

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English :

L’événement Panique à l’aéroport Langres a été mis à jour le 2026-06-25 par Antenne du Pays de Langres

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