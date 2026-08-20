« Panique au musée » – escape game familial, Musée de Gajac, Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

« Panique au musée » – escape game familial 19 et 20 septembre Musée de Gajac Lot-et-Garonne

Gratuit, sur réservation. À partir de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Un mystérieux voleur a tenté de dérober une œuvre d’Hiramatsu Reiji. Incapable de l’emporter, il l’a dissimulée dans le musée et a dérégler les capteurs de température. À vous de résoudre les énigmes, retrouver le code de la caisse et sauver l’œuvre avant que les conditions de conservation ne se dégradent !

Musée de Gajac 2 Rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot, France Villeneuve-sur-Lot 47300 Saint-Cyr Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553404800 https://www.ville-villeneuve-sur-lot.fr/le-musee-de-gajac-78.html [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 40 48 00 »}] Installé dans un bâtiment contemporain, imaginé par les architectes Jean-Claude Boussac et Antoine Plazanet, au début des années 2000, le Musée expose tout au long de l ‘année une partie de ses collections.

La première salle d’exposition est consacrée aux peintres et sculpteurs non figuratifs de la seconde moitié du XXe siècle dont la recherche commune est la quête de la lumière.

Un second espace dédié aux collections XIXe, confronte monde ouvrier, monde paysan et bourgeois à travers divers styles, oscillant entre académisme et impressionnisme.

Dans le grand hall d’accueil nous vous invitons à la rêverie, à l’évocation de la rivière et à la découverte de paysages au travers de l’œuvre du peintre Maurice Réalier-Dumas.

Un mystérieux voleur a tenté de dérober un tableau d’Hiramatsu Reiji. N’ayant pas pu l’emporter, le malfaiteur l’a caché et a dérèglé les capteurs de température. À vous de retrouver le code de la et…

©Ville de Villeneuve-sur-Lot