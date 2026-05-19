Paolo Fresu / David Linx / Gustavo Beytelman & Enrico Pieranunzi / Bebo Ferra New Morning Paris
Paolo Fresu / David Linx / Gustavo Beytelman & Enrico Pieranunzi / Bebo Ferra New Morning Paris mardi 9 juin 2026.
« C’est dans la formule minimaliste et exigeante du duo que les deux musiciens ont choisi ici de rendre hommage à Bill Evans pour, sur le mode de la conversation intimiste, concevoir une sorte de portrait impressionniste et totalement subjectif, s’affranchissant avec brio de toute forme de maniérisme pour sonder au plus intime le mystère d’un génie dont le langage expressif alliait à la fois charme et intellect ». (Stéphane Ollivier)
« Trama Latina » est le fil subtil qui nous unit, dans nos histoires et nos géographies, dans nos passions et dans les mélodies infinies qui créent des ponts entre les continents. « Paolo, David, Gustavo ».
Le mardi 09 juin 2026
de 19h30 à 23h00
payant prix : 35 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-10T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T19:30:00+02:00_2026-06-09T23:00:00+02:00
New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris
https://www.newmorning.com/20260609-7284-paolo-fresu-david-linx-gustavo-beytelman-enrico-pieranunzi-bebo-ferra.html
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