Paolo., La Bulle Café, Lille
jeudi 15 octobre 2026 · La Bulle Café · Lille
Informations pratiques
Paolo. Jeudi 15 octobre, 20h30 La Bulle Café Nord
20€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00
Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T22:30:00+02:00
À seulement 23 ans, Paolo possède une richesse d’expériences et une maturité impressionnante. Ayant grandi en Afrique de l’Ouest (Mali, Mauritanie, Côte d’Ivoire) et vécu dans plus de six pays à travers le monde, il puise dans ce parcours son inspiration. Passionné de musique, il écrit ses premiers textes à 16 ans et partage ses premiers freestyles sur les réseaux sociaux durant le confinement, avec pour seul but de diffuser ce qu’il aime faire à ses proches. Aujourd’hui en double master spécialisé en solidarité internationale et ingénierie environnementale, il évolue entre son avenir de chef de projet en ONG et une ascension musicale fulgurante. Artiste de texte, il s’inspire de figures comme Ben Mazué, Gaël Faye et Naâman, fusionnant rap et chant dans une quête constante d’émotions, de mélodies et de sens.
La Bulle Café 47/49 rue d’Arras, Lille Lille 59024 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://tumetonnesprod.trium.fr/fr/t/-/event/67277 »}]
Retrouvez Paolo. en concert ! concert paolo
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