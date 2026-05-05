Papier au Jardin, Jardin de pLop, La Rochelle
Papier au Jardin, Jardin de pLop, La Rochelle samedi 6 juin 2026.
Papier au Jardin Samedi 6 juin, 10h00 Jardin de pLop Charente-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Pour cette cinquième édition du Jardin, pLop invite des artistes travaillant le papier à investir le lieu le temps d’une journée : Agnès Paspire viollet, Alice Leblanc Laroche, Anouck Boisrobert, Étienne Viollet, Charlotte Plop, Igreka2n, Joséphine K, Kiki Pompidou, Virgile VG.
Au programme : exposition, vente, rencontres, bibliothèque, atelier participatif, petite restauration sur place par la Casa Bon.
Bienvenue à tous !
Jardin de pLop 10 rue Ampère 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Rendez-vous aux jardins
©yannconan
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