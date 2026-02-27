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Papillon, papillonne, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale Romain Gary · Nice

Papillon, papillonne, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary
Adresse
21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France
Ville
06000 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
gratuit

Papillon, papillonne Vendredi 18 septembre, 10h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, la bibliothèque ouvrira ses portes aux publics scolaires pour des découvertes ludiques et créatives.
Au programme : explication du patrimoine en danger et comment cela se traduit à la bibliothèque patrimoniale, suivi d’un atelier poétique et manuel : l’Origami. Une façon originale de mêler patrimoine, poésie et création pour éveiller la curiosité.
Public scolaire à partir de 14 ans, sur réservation.

Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bmvr.nice.fr/ »}]
À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, la bibliothèque ouvrira ses portes aux publics scolaires pour des découvertes ludiques et créatives.

©Jean Leblanc

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