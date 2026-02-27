Papillon, papillonne, Bibliothèque patrimoniale Romain Gary, Nice
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque patrimoniale Romain Gary · Nice
Informations pratiques
Papillon, papillonne Vendredi 18 septembre, 10h00 Bibliothèque patrimoniale Romain Gary Alpes-Maritimes
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, la bibliothèque ouvrira ses portes aux publics scolaires pour des découvertes ludiques et créatives.
Au programme : explication du patrimoine en danger et comment cela se traduit à la bibliothèque patrimoniale, suivi d’un atelier poétique et manuel : l’Origami. Une façon originale de mêler patrimoine, poésie et création pour éveiller la curiosité.
Public scolaire à partir de 14 ans, sur réservation.
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary 21bis boulevard Dubouchage, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0497133675 http://bmvr.nice.fr [{« type »: « link », « value »: « https://bmvr.nice.fr/ »}]
À l’occasion des journées européennes du patrimoine 2026, la bibliothèque ouvrira ses portes aux publics scolaires pour des découvertes ludiques et créatives.
©Jean Leblanc
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