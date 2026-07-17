Papoterie créative à la Bibliothèque Renaud-Barrault, Bibliothèque Renaud-Barrault, Avignon

Informations pratiques

Papoterie créative à la Bibliothèque Renaud-Barrault Samedi 19 septembre, 15h00 Bibliothèque Renaud-Barrault Vaucluse

A partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Papoterie créative

Papoterie créative « kitchen gravure »

Venez découvrir à chaque « papoterie créative » une nouvelle technique artistique : dans le cadre des JEP, nous vous proposons de découvrir la broderie sashiko, une broderie d’origine japonaise, qui permet notamment de créer des motifs géométriques tout en réparant certains vêtements.

Un moment convivial où chacun crée et repart avec son œuvre.

Durée 2h00

A partir de 12 ans

Bibliothèque Renaud-Barrault 6 rue Perrin Morel 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Sud Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 60 52 80 [{« type »: « email », « value »: « bib.renaud-barrault@mairie-avignon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 52 80 »}]

Papoterie créative

©Ville d’Avignon