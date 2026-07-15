Papy Quichotte Théâtre de l’Union Théâtre de l’Union Limoges

Informations pratiques

Limoges

Papy Quichotte Théâtre de l’Union

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-02 14:00:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-02 2027-03-03 2027-03-04

Durée 1h10

TEXTE ET MISE EN SCÈNE ELSA GRANAT

Dans la famille d’Elsa Granat, je demande le père, la mère, la fille et le grand-père. Cette histoire commence dans le goulot du couloir où chacun vaque à ses occupations mais voilà que papy déraille. Plongé dans la lecture épique de Cervantès, il ne fait plus la distinction entre les aventures du héros picaresque et sa réalité de vieil homme diminué. Don Quichotte c’est lui ! Conseil familial d’urgence c’est sa petite fille qui trouvera la solution en jouant le jeu de son imagination. Intégrant chant lyrique et marionnettes à sa maisonnée mouvementée, elle orchestre un drôle de dérèglement domestique.

Pour plus de renseignements, contacter directement le théâtre via les moyens en lien. .

Théâtre de l’Union 20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00 billetterie@theatre-union.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Papy Quichotte Théâtre de l’Union

L’événement Papy Quichotte Théâtre de l’Union Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole