Informations pratiques

« Par monts et par drailles » : le film Samedi 19 septembre, 20h00 Salle polyvalente Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Dans les Cévennes, Jean-Louis Perrier, berger transhumant depuis 1965, incarne la résistance d’un métier ancestral au bord de l’extinction. Aux côtés de jeunes bergers passionnés, il perpétue des traditions pastorales séculaires : transhumance à pied, magnification des troupeaux. Mais cette passion se heurte aujourd’hui à de multiples défis : retour du loup, raréfaction du fourrage, réglementation toujours plus contraignante, fragilité économique de la filière ovine. En retraçant les drailles parcourues toute sa vie, il dévoile sa carte mentale inscrite sur le relief, il alerte sur la fermeture des milieux résultant de l’abandon du pastoralisme transhumant.

La projection sera suivie d’une discussion avec le berger Jean-Louis Perrier et plusieurs acteurs acniens et nouveaux du pastoralisme en Languedoc.

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Salle polyvalente 34380 Viols-le-Fort Viols-le-Fort 34380 Hérault Occitanie 0467550186 http://violslefort.fr [{« link »: « https://parmontsetpardrail.wixsite.com/my-site-2?fbclid=IwY2xjawUKdUdwZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMHk0VGc5aWxrWG5vY2tOSHRzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeuMqG322k_K8cIOPtbdi4tRHo9MZk_q2cTFWTcn6PNtq6IKH6q7mLCCAuk-s_aem_LSmJZ9wwn3c0t3ZXGNIgKQ »}] Salle polyvalente située à Viols-le-Fort Des parkings sont disponibles sur place.

Dans les Cévennes, Jean-Louis Perrier, berger transhumant depuis 1965, incarne la résistance d’un métier ancestral au bord de l’extinction. Aux côtés de jeunes bergers passionnés, il perpétue des : à…

©Dana Rappoport