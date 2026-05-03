Parade des vélos fleuris, Place de la Libération, Villeneuve-sur-Lot, Villeneuve-sur-Lot

Parade des vélos fleuris Dimanche 3 mai, 11h00 Place de la Libération, Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T11:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T11:00:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

À l’occasion du marché aux fleurs de Villeneuve-sur-Lot, nous organisons une parade des vélos fleuris, une balade de 4 km ouverte aux enfants, pour parader dans la ville et profiter du printemps. Fleurs végétales ou en crépon : décorez votre bicyclette !

Dimanche 3 mai à 11 h au départ de la place de la Libération, devant la tour de Paris, à Villeneuve-sur-Lot.

Le printemps arrive, et nous sommes heureux de vous annoncer le retour de la parade des vélos fleuris, dimanche 3 mai à Villeneuve-sur-Lot. Cette parade des vélos fleuris aura lieu à l’occasion de la fête des fleurs, et de son marché aux fleurs organisée chaque premier dimanche de mai par la mairie de Villeneuve. Cette parade autour de la bastide sera donc sur la thématique de bicyclettes décorées de jolies fleurs, tout en gaieté.

Le dimanche 3 mai à 11 h, au départ de la place de la Libération (devant la tour de Paris), paradez dans la ville dans un cortège de vélos fleuris, pour la fête des fleurs villeneuvoise. Décorez votre bicyclette de fleurs, réelles en papiers, et participez à cette déambulation, festive et familiale, autour de la bastide. Vélos, trottinettes, draisiennes, carioles, rollers, skates… bienvenus.

À l’issue de la parade, la traditionnelle omelette à l’aillet préparée par le Lion’s Club villeneuvois permettra de finir sur une note gourmande !

Balade sécurisée, gratuite et ouverte à toutes et tous. Rassemblement à 11 h devant la tour de Paris, à Villeneuve-sur-Lot.

Place de la Libération, Villeneuve-sur-Lot Place de la Libération, Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Bastide Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Une parade enfantine et urbaine autour de la bastide, à l’occasion du marché aux fleurs