Tours

Parade Gargantua + Festival de Théâtre

116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 00:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Le collectif de l’ogre représente des artistes d’une quinzaine de pays. Cette année, notre festival se concentre sur un thème très local de Tours le célèbre géant, Gargantua. À la suite des ateliers réalisés toute la première semaine du juin au Château du Plessis et à la Villa Rabelais

Le collectif de l’ogre représente des artistes d’une quinzaine de pays. Cette année, notre festival se concentre sur un thème très local de Tours le célèbre géant, Gargantua. À la suite des ateliers réalisés toute la première semaine du juin au Château du Plessis et à la Villa Rabelais avec les tourangeaux.elles, le collectif vous embarque pour une grande parade qui retrace la vie du géant Gargantua ! .

116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ogre.collectif@gmail.com

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English :

The collectif de l’ogre represents artists from some fifteen countries. This year, our festival focuses on a very local Tours theme: the famous giant, Gargantua. Following workshops held throughout the first week of June at Château du Plessis and Villa Rabelais

L’événement Parade Gargantua + Festival de Théâtre Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par Tours Val de Loire Tourisme