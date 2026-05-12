Parade Gargantua + Festival de Théâtre Tours
Parade Gargantua + Festival de Théâtre Tours samedi 6 juin 2026.
Tours
Parade Gargantua + Festival de Théâtre
116 Boulevard Béranger Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 00:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Le collectif de l’ogre représente des artistes d’une quinzaine de pays. Cette année, notre festival se concentre sur un thème très local de Tours le célèbre géant, Gargantua. À la suite des ateliers réalisés toute la première semaine du juin au Château du Plessis et à la Villa Rabelais
Le collectif de l’ogre représente des artistes d’une quinzaine de pays. Cette année, notre festival se concentre sur un thème très local de Tours le célèbre géant, Gargantua. À la suite des ateliers réalisés toute la première semaine du juin au Château du Plessis et à la Villa Rabelais avec les tourangeaux.elles, le collectif vous embarque pour une grande parade qui retrace la vie du géant Gargantua ! .
116 Boulevard Béranger Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ogre.collectif@gmail.com
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English :
The collectif de l’ogre represents artists from some fifteen countries. This year, our festival focuses on a very local Tours theme: the famous giant, Gargantua. Following workshops held throughout the first week of June at Château du Plessis and Villa Rabelais
L’événement Parade Gargantua + Festival de Théâtre Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par Tours Val de Loire Tourisme
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