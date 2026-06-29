Montpellier

PARADOXE

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 26 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10 2026-12-11 2026-12-12

Guillaume Vincent et Florence Janas mêlent réel et imaginaire pour explorer, avec humour et délicatesse, le deuil de la mère. Dans ce duo à la fois clownesque et bouleversant, ils incarnent les figures aimées et absentes, faisant surgir d’histoires intimes une fresque humaine aussi drôle qu’émouvante. Les scènes et les personnages se succèdent et se télescopent avec génie.

Guillaume Vincent et Florence Janas mêlent réel et imaginaire pour explorer, avec humour et délicatesse, le deuil de la mère. Dans ce duo à la fois clownesque et bouleversant, ils incarnent les figures aimées et absentes, faisant surgir d’histoires intimes une fresque humaine aussi drôle qu’émouvante. Les scènes et les personnages se succèdent et se télescopent avec génie.

La pièce déjoue le tragique par le rire et célèbre le théâtre comme un espace de liberté et de jubilation. Et dans ce drôle d’exercice de deuil par anticipation, l’humour n’est jamais une façon d’éviter l’émotion.

Le spectacle comporte une scène de nudité, des effets stroboscopiques, des coups de feu et de la fumée.

Toutes les dates

10/12/2026 20:00

11/12/2026 20:00

12/12/2026 19:00

Durée 01h15 .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : PARADOXE

Guillaume Vincent and Florence Janas blend reality and imagination to explore, with humor and sensitivity, the grief of losing a mother. In this duo—at once clownish and deeply moving—they embody beloved yet absent figures, weaving intimate stories into a human tapestry that is as funny as it is touching. The scenes and characters follow one another and collide with genius.

L’événement PARADOXE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 OT MONTPELLIER