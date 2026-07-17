Paradoxe, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Paradoxe Vendredi 4 juin 2027, 20h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-06-04T20:00:00+02:00 – 2027-06-04T21:20:00+02:00

Fin : 2027-06-04T20:00:00+02:00 – 2027-06-04T21:20:00+02:00

Dans Paradoxe, tout démarre par la mort d’une mère. S’est-elle vraiment produite ou joue-t-on à s’entraîner à la perte ? Est-ce de l’autofiction ou de l’affabulation ? Sans jamais quitter cette position funambule, Guillaume Vincent et Florence Janas, duo gémellaire à la moustache postiche, y ajoutent le trouble du « qui est qui », s’amusant à empoigner le récit de l’autre et vice-versa. Triviales, concrètes, acides, leurs confidences ping-pong abordent une mémoire par fragments – un fils de retour dans sa ville natale après la mort de sa mère, un collégien harcelé, une autre mère dont le cerveau flanche. Puisque la mort rôde, et que l’heure est grave, autant passer des larmes au rire, surjouer le trash en costumes baroques et aplats flashy, et délirer la perte par la comédie. Leur complicité et leur plaisir d’en jouer emportent tout sur leur passage, avec une Florence Janas ébouriffante de métamorphoses.

Le spectacle comporte une scène de nudité, des effets stroboscopiques, des coups de feu et de la fumée.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/paradoxe-04062027-1800 »}]

Dans une improbable anticipation de la disparition de leurs (nos) mères, Florence Janas et Guillaume Vincent défient la gravité du deuil. Leur farce aux allures de vrai-faux documentaire manie ave …