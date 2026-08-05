PARAPAPEL | Danse LE CARRE BLANC Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

PARAPAPEL | Danse

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-19 18:30:00

fin : 2027-02-19 19:30:00

Date(s) :

2027-02-19

Tout public

Ven. 19 fév. 18h30

Le Carré Blanc Spectacle

À partir de 2 ans | 35 min | Tarif A 5 à 10 €

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Cie De molécula

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Un ciel bleu, une mer bleue ou plutôt un sol bleu. Deux amis et un rouleau de papier. Ouvrir, sortir, dérouler, étirer, jeter, plier et déplier, couper, casser…

Avec deux fois rien et sans paroles, Parapapel met en mouvement l’enfance, l’amitié, le jeu et l’imagination, de manière délicate, subtile. Un spectacle qui propose des formes abstraites de langage afin d’éveiller l’imaginaire des tout-petits.

Un univers ludique, drôle, émouvant, et surtout toujours en mouvement. .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : PARAPAPEL | Danse

L’événement PARAPAPEL | Danse Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne