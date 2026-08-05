PARAPAPEL | Danse LE CARRE BLANC Tinqueux
vendredi 19 février 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
PARAPAPEL | Danse
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 18:30:00
fin : 2027-02-19 19:30:00
Date(s) :
2027-02-19
Tout public
Ven. 19 fév. 18h30
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 2 ans | 35 min | Tarif A 5 à 10 €
–
Cie De molécula
–
Un ciel bleu, une mer bleue ou plutôt un sol bleu. Deux amis et un rouleau de papier. Ouvrir, sortir, dérouler, étirer, jeter, plier et déplier, couper, casser…
Avec deux fois rien et sans paroles, Parapapel met en mouvement l’enfance, l’amitié, le jeu et l’imagination, de manière délicate, subtile. Un spectacle qui propose des formes abstraites de langage afin d’éveiller l’imaginaire des tout-petits.
Un univers ludique, drôle, émouvant, et surtout toujours en mouvement. .
LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : PARAPAPEL | Danse
L’événement PARAPAPEL | Danse Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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