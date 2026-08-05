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AGENDA · Tinqueux

PARAPAPEL | Danse LE CARRE BLANC Tinqueux

vendredi 19 février 2027 · LE CARRE BLANC · Tinqueux

Informations pratiques

Début
vendredi 19 février 2027
Fin
vendredi 19 février 2027
Heure de début
18:30:00
Lieu
LE CARRE BLANC
Adresse
1 Rue de la Croix Cordier
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
5 5 5 Tarif enfant Tarif enfant

Tinqueux

PARAPAPEL | Danse

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-19 18:30:00
fin : 2027-02-19 19:30:00

Date(s) :
2027-02-19

Tout public
Ven. 19 fév. 18h30
Le Carré Blanc Spectacle
À partir de 2 ans | 35 min | Tarif A 5 à 10 €

Cie De molécula

Un ciel bleu, une mer bleue ou plutôt un sol bleu. Deux amis et un rouleau de papier. Ouvrir, sortir, dérouler, étirer, jeter, plier et déplier, couper, casser…

Avec deux fois rien et sans paroles, Parapapel met en mouvement l’enfance, l’amitié, le jeu et l’imagination, de manière délicate, subtile. Un spectacle qui propose des formes abstraites de langage afin d’éveiller l’imaginaire des tout-petits.

Un univers ludique, drôle, émouvant, et surtout toujours en mouvement.   .

LE CARRE BLANC 1 Rue de la Croix Cordier Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : PARAPAPEL | Danse

L’événement PARAPAPEL | Danse Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

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