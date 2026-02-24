Parc Emmanuel Liais Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Parc Emmanuel Liais

Le temps d’une soirée, découvrez le personnage d’Emmanuel Liais (1826-1900) et toutes les richesses de son domaine situé au cœur de Cherbourg-en-Cotentin. Astronome, explorateur, botaniste et homme politique cherbourgeois au 19e siècle, il a créé un riche parc botanique.

Dans cet écrin de verdure, exceptionnellement ouvert en soirée, participez aux animations gratuites proposées dans le parc rencontre avec des experts en botanique et en astronomie, découverte des collections du muséum Emmanuel Liais, tout en profitant du charme des lieux qui seront éclairés à la nuit tombée.

Au programme

– Exposition Regards de dessinateurs sur le domaine Liais, croquis d’un lieu méconnu , réalisée par le collectif de croqueurs urbains de Cherbourg-en-Cotentin Les Urban Sketchers dans la Bibliothèque des Sciences.

– Découverte de deux instruments astronomiques du 19e siècle issus de la collection du muséum Emmanuel Liais une sphère céleste et un système solaire ; animation proposée par le Groupe Astronomique de Querqueville dans la Bibliothèque des Sciences.

– Visites guidées de la serre à orchidées par un jardinier de la Ville de Cherbourg-en-Cotentin (environ 20 min, jauge limitée ; à partir de 18h ; inscription sur place).

– Visite guidée et animée voyagez au 19e siècle et découvrez le parc Emmanuel Liais avec ses personnages de l’époque ! Suivez la rédactrice du bulletin de la société d’horticulture, Camélia Buisson, qui interviewe Emmanuel Liais et son jardinier César Cavron. Ces derniers sont à la recherche d’un fruit à remettre au tsar Nicolas II de passage à Cherbourg.

(Environ 45 min jauge limitée, horaires prévisionnels 18h30 20h 21h15 ; inscription nécessaire auprès de l’office de tourisme, www.encotentin.fr à compter du 12 mai, 14h30).

– Présentation et échanges autour du muséum Emmanuel Liais

> Que deviennent les collections du muséum depuis sa fermeture ? Découvrez le travail de préservation des collections mené en coulisses étude, emballage, restauration et modalités de conservation des pièces du muséum.

> Qu’est-ce qu’un muséum d’histoire naturelle aujourd’hui ? Partagez votre vision actuelle de ce qu’est un muséum et vos idées sur le rôle du muséum Emmanuel Liais face aux enjeux contemporains.

– Découvrir la science avec des collégiens du Collège Diderot et la Société des Sciences les collégiens vous feront partager leur découverte du domaine Emmanuel Liais et des sciences avec notamment un stop motion des différentes représentations du système solaire et en exposant des herbiers fraichement réalisés avec la société des Sciences.

– Collecte d’images du parc ou du muséum Emmanuel Liais partagez vos images d’hier ou d’aujourd’hui (photos, dessins, croquis…) du parc ou du muséum. Ces documents sont des ressources précieuses pour raconter l’histoire de ce lieu.

– Atelier photo Street box camera dans le parc avec la MJC La Brêche une street box camera fonctionne à la fois comme un appareil photo argentique et un laboratoire miniature. Vous vous ferez tirer le portrait tout en découvrant les principes de la photo argentique développée au 19e siècle.

Retrouvez le programme complet sur www.cherbourg.fr .

