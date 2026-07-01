Parcourez les collections du musée des Beaux-Arts de Lyon, Musée des Beaux-Arts, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Musée des Beaux-Arts · Lyon
Informations pratiques
Parcourez les collections du musée des Beaux-Arts de Lyon 19 et 20 septembre Musée des Beaux-Arts Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez 5000 ans d’histoire de l’art au musée des Beaux-Arts de Lyon, de l’Égypte des pharaons à l’art moderne de Matisse et Picasso. Faites une pause nature en plein cœur de Lyon : vous êtes accueillis dans un magnifique palais et son paisible jardin de sculptures.
Bienvenue au musée !
A noter : l’exposition Musée sentimental n’est pas accessible pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
Musée des Beaux-Arts 20 place des Terreaux, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472101740 https://www.mba-lyon.fr https://www.instagram.com/raconte_moi_lyon Ce beau bâtiment revêt un double intérêt. Son passé comme abbaye et sa fonction de musée. Dans son ensemble, cet édifice est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 28 mai 1927. Sa façade ainsi que les toitures n’ont été classées aux Monuments Historiques que le 8 août 1938. Métro A : arrêt « Hôtel de Ville »
Parking « Hôtel de Ville », ou « Opéra »
Parcourez les collections du musée des Beaux-Arts de Lyon
© LYON MBA – Blandine Soulage
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