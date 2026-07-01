Parcourez les rayonnages d’une médiathèque, Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole, Troyes

Informations pratiques

Parcourez les rayonnages d’une médiathèque 19 et 20 septembre Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Passez la porte de la médiathèque et parcourez toutes ses salles ! Des romans aux DVD, des bandes dessinées aux CD…

Vous pourrez explorer les rayonnages pendant des heures.

Médiathèque Jacques Chirac – Troyes Champagne Métropole Boulevard Gambetta, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 43 56 20 https://mediatheque-jacques-chirac.fr La Médiathèque de Troyes Champagne Métropole, ouverte en 2002, est implantée au cœur de la cité, dans un bâtiment à l’architecture audacieuse, récompensée par le prix d’architecture contemporaine «l’Équerre d’Argent». Elle mène une politique active de numérisation de ses fonds et propose une large gamme de services en ligne. La médiathèque est un établissement de lecture publique et de valorisation patrimoniale bénéficiant du label « Mémoire du Monde » de l’UNESCO.

Passez la porte de la médiathèque et parcourez-en toutes les salles ! Des romans aux DVD, des bandes dessinées aux CD…

© Médiathèque JC